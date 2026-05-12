Проверяват химическите предприятия в "Калтинец" след взрива в канализацията

Областният управител: „Всички институции са вдигнати на крак, очаквам бързи разкрития по случая"

Областният управител на Велико Търново Валентин Михайлов разпореди незабавна проверка от всички институции заради взрив край детска градина в квартал „Калтинец" в Горна Оряховица. Полицията вече влезе в химическите предприятия из промишлената зона в близост до седмичната градина.

Инцидентът е станал около 12 часа на 12 май. В злополучния ден проехтял силен тътен, който изкъртил металните капаци на шахти по близката улица. Последвал черен пушек и пламъци. Експлозията разлюляла и сградата на детската градина и потрошила прозорци. От персонала незабавно подали сигнал на телефон 112.

За случая бе уведомен и областният управител. Валентин Михайлов веднага сигнализира институциите като на мястото на произшествието след минути са се озовали екипи на ОДМВР, РДПБЗН, РИОСВ, РЗИ, ВиК, ръководството на Община-Горна Оряховица, посочвт от пресцентър.

За щастие пострадали няма. Предприета е евакуация на детската града като на безопасно място били изведени 53 деца и десетина души персонал. Родителите са прибрали децата си, а районът около заведението бил отцепен.

В момента се извършват огледи и се води разследване за причините за взрива. Установено е, че той е станал в канализацията на квартала.Първоначално сигналът е бил за паднала противоградна ракета, изстреляна, за да разбива градоносни облаци. Експертите обаче открили, че вероятно става дума за излети в градската канализация химикали и вследствие на това е възникнала е химична реакция, която е предизвикала експлозията.

„Продължава разследването. В момента се изяснява кои предприятия в града ползват въпросната канализация. Обследват се картографски планове на района. Взети са проби от отпадните води, за да се установи какви препарати са изхвърлени. Извършителите се установяват", споделиха представителите на специализираните ведомства.

Областният управител Валентин Михайлов благодари на институциите за бързата реакция.„Очаквам бързи резултати от разследването и разкриване на причината за взрива и виновните лица", заявява той.