Взривиха необитаем склад на фирма в Монтана

Камелия Александрова

Служители от Районно управление – Монтана работят по установяването на извършител, поставил самоделно взривно устройство в необитаем търговски обект в ж.к. «Младост» в град Монтана.

На 11 май в 09,32 ч. от тел. 112 постъпил сигнал за остатъци от взрив в търговски обект, собственост на монтанска фирма, намиращ се в ж.к. "Младост" в областния град. Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група, която извършила оглед в присъствието на служители от Специализирания отряд за борба с тероризма. При огледа е установено, че в неопределен час през нощта е задействано самоделно взривно устройство, монтирано на пластмасова входна врата, с което е предизвикан взрив в търговския обект.

Причинени са материални щети на помещението, което към момента е в ремонт и не се използва. Счупени са прозорци и входната врата. При произшествието няма пострадали хора.

По случая са иззети веществени доказателства, назначена е експертиза. В РУ Монтана е образувано досъдебно производство. 

