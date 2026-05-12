Момиче извика баба си и майка си да бият нейна съученичка в Лом

Камелия Александрова

Служители от Районно управление – Лом работят по случай на нанесена лека телесна повреда на ученичка в двора на учебно заведение в крайдунавския град.

Сигнал за произшествието постъпил в РУ Лом на 11 май от директора на ломска гимназия. На място били изпратени полицейски служители, които след снетите обяснения изяснили, че по време на предварителен изпит за матура по български език и литература възникнал скандал между две съученички, на 16 г. от село Якимово и от град Лом.

Момичето от град Лом извикало на помощ свои роднини – баба и майка. Те пристигнали в двора на училището и след пререкания нанесли телесни повреди на излизаща от сградата ученичка, на 16 г. от село Черни връх.

По случая са снети сведения от пострадалата, която е освидетелствана от съдебен лекар в МБАЛ Монтана. Направени са разпити на очевидци е образувано досъдебно производство.

