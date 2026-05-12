Протест срещу срещу 22-етажна сграда блокира временно движението по столичния бул. "Малинов"

Стотици граждани излязоха на протест пред сградата на Столичната община в район “Младост” . Протестиращите искат оставката на кмета на района Ивайло Кукурин и мораториум на застрояването на общинска собственост.

Протестът спря и движението по бул. „Ал. Малинов" от кръстовището при „Макдоналдс" до супермаркет „Хит" заради протест на граждани в район „Младост".

Причината е намерението за строителство на 22-етажна сграда, след като на заседание на 30 април Столичният общински съвет гласува доклад на районния кмет Ивайло Кукурин. Той предлага да се учреди право на строеж за терен до метростанция "Ал. Тодоров - Балан". Протестът блокира и част от бул. "Александър Малинов".

Протестиращите организират и подписка до кмета на София Васил Терзиев за връщането на доклада и ново гласуване. Аргументите са, че предложението не е преминало през обществено обсъждане, липсва транспортен анализ и обсъждане в Постоянната комисия по устройство на територията и архитектурата към СОС.

“Едно мнозинство от всякакви партии без скрупули гласува доклада за строежа. Това не е просто поредната сграда, това са 22 етажа корупция. Само от тази сграда печалбите ще са 80 млн. евро“, заяви Борис Бонев, общински съветник и председател на “Спаси София”.

На протеста присъстваха и общински съветници от “Демократична България”, “Спаси София”, “Продължаваме Промяната”, БСП и “Възраждане”, както и Биляна Петрова, бивш зам.-кмет на район “Младост”.

Срещу изграждането на 75-метровата постройка общината ще получи обезщетение от 30% от обектите в бъдещата сграда. Първоначално се предвиждаше обезщетението да е 26%, но в зала бе завишено. Иначе имотът с площ от близо 5,8 дка е съсобственост между Столична община, която притежава 43,20%, „Софийски имоти" ЕАД - 49,02% и частни лица, които имат 7,78%. По предложение на Кукурин, обектите, които ще получи общината, ще се използват за преместване на районната администрация.

Доклад със същото предложение е бил внесен и през 2022 г., но впоследствие е бил изтеглен.

Предложението на Кукурин предизвика спорове в СОС, а от "Спаси София" го определиха като "скандално", "кражба на общински имот" и "22 етажа корупция". Още преди сесията против доклада се обявиха и съветници от групата на ПП-ДБ.

В отговор кметът на "Младост" Ивайло Кукурин категорично отрече твърденията за подготвяна кражба на общинска земя.

"Процентът на обезщетение е определен от четирима лицензирани оценители и сме избрали най-високия. Първо ние поискахме оценка, след това сравнихме с тази, направена от "Софийски имоти" и за да сме сигурни, че оценките са коректни направихме още две, които потвърждават процентът на обезщетение. Става дума за едно прозрачно публично-частно партньорство", заяви Кукурин.

Той напомни, че теренът отдавна е отреден за строителство, както и че комисиите на СОС са нанесли корекция, според която обектите, които ще получи общината, трябва да са до ключ. Кукурин определи твърденията на "Спаси София" като "манипулация". И увери, че борбата с презастрояването продължава да е най-важната му задача.

Докладът получи подкрепа от 34 общински съветници от ГЕРБ - СДС, БСП, "Синя София", ИТН и независими.

А зам.-кметът на столицата по градско планиране и развитие арх. Любо Георгиев коментира пред медиите, че ако е на мястото на районния кмет би преразгледал параметрите на бъдещото застрояване, както и функциите на сградата, защото "не може да казваш, че си срещу застрояването и да строиш 22-етажна сграда".

Според арх. Георгиев параметрите на подробния устройствен план са на максимума, което не е от полза за квартала, а параметрите на застрояване, които позволява зона "смф" може да не се използват изцяло. Относно функциите на бъдещата сграда той коментира, че би могло част от обезщетението, което ще получи общината, да се ползва за общински жилища, от които район "Младост" има нужда.

След това кметът на София Васил Терзиев коментира, че заради промяна, направена от СОС, той не е бил уведомен предварително за внесения от Кукурин доклад. Терзиев каза, че предстои да вземе решение какви действия ще предприеме - дали да върне решението или да го обжалва в съда, както вече направи с подобен скандален казус в район "Изгрев".