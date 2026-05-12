Пребитият в Калековец починал от инфаркт, изясняват има ли връзка с ударите

Тялото на загиналия мъж е освободено от съдебна медицина

Инфаркт е причината за смъртта на 41-годишния Божил Божилов, издъхнал след побой в пловдивското село Калековец. Назначена е тройна съдебномедицинска експертиза, която ще трябва да отговори на въпроса дали той е свързан по някакъв начин с получените удари или не, съобщиха за "24 часа" от Районната прокуратура.

Делото още е там, тъй като няма достатъчно данни за повдигане на обвинение за причиняване на смърт, което би изпратило материалите на Окръжната. Тялото на загиналия пък е било освободено от съдебна медицина.

Както "24 часа" писа, на 7 май полицията съобщи за мъж от Калековец, пострадал при побой от по-млад съсед. Той бил откаран в болница, но по-късно починал. Кметът на селото Георги Вълков разказа, че всъщност Божил направил забележка на моторист, който въртял гуми и вдигал шум и прах. След 10-15 минути той се върнал с баща си и брат си и започнал да бие 41-годишния мъж.

След побоя извършителят беше задържан. Към момента обаче е на свобода.