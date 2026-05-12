Крумовградчанин ограби 30 евро от 82-годишна, ще лежи 3 години в затвора

Ненко Станев

Съдебната палата в Кърджали. СНИМКА: НЕНКО СТАНЕВ

Крумовградчанин ще прекара следващите три години в затвора за грабеж на 30 евро от 82-годишна своя съгражданка. Решението е на окръжния съд в Кърджали, който одобри споразуменеие между 32-годишния Х. И. и прокуратурата.

Случаят е от 26 февруари 2026 година, когато младият мъж взел парите от възрастната жена като употребил сила и заплахи. Час след грабежа злосторникът бил задържан от полицията.

Магистратите определиха за грабителя първоначален "строг" режим на изтърпяване на наказанието с мотив, че престъплението е извършено в условията на опасен рецидив.

Определението на окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване.

