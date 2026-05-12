19 години затвор за руснака, който уби молдовец на стълбите на апартхотел край Варна

44-годишен руски гражданин, който застреля молдовец в курорта Св. Св. Константин и Елена край Варна е осъден на 19 години затвор.

Убийството е от 8 юни 2023 г., а подсъдимият е имал помагачи, които не са открити до мемнта.

52-годишният гражданин на Молдова е застрелян с 8 куршума, с пистолет със заглушител.

Нападението е извършено на стълбите на апартхотел „Рица", като по-късно жертвата е починала в болница от получените огнестрелни рани.

Малко след това, на два километра от местопрестъплението, беше открит опожарен автомобил.

Извършителят успя да избяга, но година по-късно беше открит от властите в Германия и екстрадиран в България.

Обвинителният акт бе внесен в съда в средата на юли 2025 г.

Подсъдимият, роден в Чечено-Ингушката република на Руската федерация, е с основно образование, неженен и неосъждан в България.

Днес съдебният състав прецени, че деянието е извършено предумишлено, по за живота на мнозина начин – през деня и на публично място.

За тежкото престъпление съдът наложи наказание от 19 години „лишаване от свобода", което следва да бъде изтърпяно при първоначален „строг" режим.

Той ще трябва да плати на близките на убития 407 хил евро.

Присъдата подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес.