Николай Димитров: Социалната политика е отговорност към хората

Община Несебър планира разширяване на подкрепата за уязвими групи през 2027 г.

Община Несебър представи проекта на Годишния план за социалните услуги за 2027 година – документ, който очертава посоката на местната социална политика и конкретните мерки в подкрепа на най-уязвимите жители на общината.

Планът е изготвен в съответствие със Закона за социалните услуги и поставя акцент върху развитието на услугите в общността, подобряването на качеството им и осигуряването на равен достъп за всички нуждаещи се. Сред приоритетите за следващата година са подкрепата за деца и семейства в риск, терапевтичната и рехабилитационната помощ за хора с увреждания, както и разширяването на грижата за възрастни хора в домашна среда.

Особено внимание през 2027 г. се предвижда да бъде отделено на услугата „Асистентска подкрепа". Заради увеличаващия се брой самотно живеещи възрастни хора и лица с увреждания, общината планира увеличаване на капацитета ѝ от 46 на 60 потребители. Така повече хора ще могат да получат помощ в ежедневието си – при пазаруване, поддържане на домакинството, лична хигиена и други основни дейности.

Кметът на Община Несебър, Николай Димитров, подчерта, че социалната политика остава един от водещите приоритети на местната власт.

„За нас социалната грижа е преди всичко отговорност към хората. Виждаме реалните потребности на самотно живеещите възрастни хора и семействата, нуждаещи се от подкрепа. Нашата задача е да съдействаме за сигурността и по-добрите условия за живот. Разширяването на асистентската подкрепа е важна стъпка в тази посока", заяви кметът.

Община Несебър ще продължи да развива и утвърдените социални услуги в общността, както и да реализира проекти със социална насоченост, насочени към хора в уязвимо положение.

Проектът на Годишния план за социалните услуги за 2027 г. е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на общината. Местната администрация насърчава гражданите и заинтересованите страни да се включат с предложения и становища.