Българка на финал на европейското по таекуондо

Николай Димитров: Социалната политика е отговорност към хората

832
Социалната политика става един от приоритетите на местната власт.

Община Несебър планира разширяване на подкрепата за уязвими групи през 2027 г.

Община Несебър представи проекта на Годишния план за социалните услуги за 2027 година – документ, който очертава посоката на местната социална политика и конкретните мерки в подкрепа на най-уязвимите жители на общината.

Планът е изготвен в съответствие със Закона за социалните услуги и поставя акцент върху развитието на услугите в общността, подобряването на качеството им и осигуряването на равен достъп за всички нуждаещи се. Сред приоритетите за следващата година са подкрепата за деца и семейства в риск, терапевтичната и рехабилитационната помощ за хора с увреждания, както и разширяването на грижата за възрастни хора в домашна среда.

Особено внимание през 2027 г. се предвижда да бъде отделено на услугата „Асистентска подкрепа". Заради увеличаващия се брой самотно живеещи възрастни хора и лица с увреждания, общината планира увеличаване на капацитета ѝ от 46 на 60 потребители. Така повече хора ще могат да получат помощ в ежедневието си – при пазаруване, поддържане на домакинството, лична хигиена и други основни дейности.

Кметът на Община Несебър, Николай Димитров, подчерта, че социалната политика остава един от водещите приоритети на местната власт.

„За нас социалната грижа е преди всичко отговорност към хората. Виждаме реалните потребности на самотно живеещите възрастни хора и семействата, нуждаещи се от подкрепа. Нашата задача е да съдействаме за сигурността и по-добрите условия за живот. Разширяването на асистентската подкрепа е важна стъпка в тази посока", заяви кметът.

Община Несебър ще продължи да развива и утвърдените социални услуги в общността, както и да реализира проекти със социална насоченост, насочени към хора в уязвимо положение.

Проектът на Годишния план за социалните услуги за 2027 г. е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на общината. Местната администрация насърчава гражданите и заинтересованите страни да се включат с предложения и становища.

