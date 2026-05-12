Директор - олимпийски медалист и ученици дариха доброволно кръв в Пазарджик

Петима ученици от 12. „Б" и 12. „В" клас на Спортното училище в Пазарджик, двама техни учители и директорът на учебното заведение Георги Георгиев, което е бронзов медалист от Летните олимпийски игри в Атина през 2004 г.подкрепиха кръводарителската акция на Отделението по трансфузионна хематология на МБАЛ-Пазарджик.

Четирима от зрелостниците дариха кръв за първи път. Единственото момиче сред доброволците бе Теодора Маринова, която кръводари за втори път. Младата дама не само че не се страхува от кръв и игли, но е и състезателка по модерен петобой, а предстои да продължи образованието си в Националния военен университет във Велико Търново.

„Това е едно добро дело, с което мога да помогна на хората, които имат нужда от кръвопреливане. Не се страхувам от процедурата и призовавам всеки млад и здрав човек като мен да дарява без притеснение, защото това е нещо добро", обясни причината да кръводари Теодора.

Предстои и абитуриентски бал, но тя не смята, че това трябва да спира другите момичета да бъдат кръводарители. Теодора обеща винаги, когато може, доброволно да дарява кръв. Да продължат да бъдат кръводарители възнамеряват и съучениците ѝ, които за първи път дойдоха в Кръвна банка.

Красимир Пиронков дари кръв без страх, защото баща му е кръводарител и той е наясно, че това е нещо полезно.

„Кръвта ни може да помогне на друг човек. Аз съм спортист, здрав съм и за мен е нещо естествено да даря. Дарявам от сърце, за да стигна до друго сърце", заяви Красимир.

Андрей Ганчев, който тренира джудо, приема кръводаряването като предизвикателство към самия себе си.

„За мен кръводаряването е нещо ново. Тук разбирам колко е важно, ценно и полезно, затова ще продължа да дарявам", коментира Андрей, който вижда бъдещето си като треньор по джудо.

Волейболистът Деян Деянов дари кръв, от една страна, за да последва примера на директора Георги Георгиев, а от друга – самият той да бъде пример.

„Искам да помагам. Ще се радвам, ако и други мои връстници също станат кръводарители. Имах малки притеснения, но видях, че не е страшно да дариш кръв. Не ми прилоша, чувствам се добре", сподели Деян след първото си кръводаряване.

Своя страх преодоля и Стилян Гушков, който също дари кръв.

„Доста ме е страх от игли, но въпреки това съм тук. Искам да се справя със страховете си и да направя нещо благородно", каза Стилян.

Учителите Благовест Кендеров и Недко Минчев също дариха кръв.

Въпреки че дарява за първи път, Благовест Кендеров заяви, че няма притеснения и е убеден, че хората трябва да си помагат, а кръводаряването е един такъв безкористен жест на доброта.

„Всеки здрав човек трябва да стане кръводарител, защото има много болни хора, които се нуждаят от кръвопреливане. Такива инициативи трябва да се подкрепят", категоричен е Недко Минчев.

Вдъхновител за кръводарителите от Спортното училище е директорът Георги Георгиев, който не за първи път се включва в подобни благотворителни кампании.

„Надявам се да бъда добрият пример не само за абитуриентите, които днес дариха кръв заедно с мен, но и за други млади хора. Надявам се да има повече като тях – мотивирани, отговорни и съпричастни. Аз се гордея с тях. Те са спортисти и трябва да бъдат пример за всички останали. Трябва да стимулираме младите момичета и момчета да даряват кръв и да помагат на обществото", заяви директорът на Спортното училище.

Георги Георгиев призова и учителите, и абитуриентите от други пазарджишки училища да кръводарят до края на месец май и така да станат част от кръводарителската кампания на болницата. Вижте по-малко