ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българка на финал на европейското по таекуондо

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22834442 www.24chasa.bg

Кметът на Лом е обвинен за купуване на гласове, ще искат отстраняването му

Камелия Александрова

[email protected]

5812
Цветан Петров

С постановление от 11.05.2026 г. в качеството на обвиняем по досъдебно производство за престъпление против политическите права на гражданите е привлечен Цветан Петров – кмет на гр. Лом. Това съобщиха от прокуратурата.

В хода на разследването са събрани достатъчно доказателства за виновността на лицето.

На 15.04.2026 г. в административната сграда на общинско предприятие в гр. Лом Цветан Петров, в качеството си на длъжностно лице и по повод изпълнение на служебните си задължения, предложил имотна облага в размер на по 50 евро на работници на предприятието.

С действията обвиняемият е целял да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа коалиция във връзка с изборите за народни представители, насрочени за 19.04.2026 г., както и в полза на кандидат с определена преференция.

За извършеното деяние законът предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 7 години и глоба в размер от 5 112,92 до 15 338,76 евро.

Предстои Районна прокуратура – Монтана, Териториално отделение – Лом, да внесе в съда искане за отстраняването на обвиняемия Ц.П. от длъжност.

Цветан Петров

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Николай Денков: Публичен тест за кандидатите за ВСС и главен прокурор, а не ускорен избор (Видео)