Експертиза ще изяснява какво е предизвикало взрива на газ в мръсния канал на Горна Оряховица

Под ръководството на Районна прокуратура-Велико Търново, Териториално отделение - Г. Оряховица се извършват действията по разследване във връзка с взрив от канализационните шахти в квартал „Калтинец".

Досъдебното производство е образувано за престъпление по чл. 353б, ал. 1 от НК – за управление на отпадъци не по установения ред, с което е създадена опасност за причиняване на немаловажни вреди за околната среда, съобщина от прокуратурата.

На мястото на произшествието е извършен оглед от разследващ полицай. След уведомяването на прокуратурата е разпоредено и са извършени претърсвания и изземвания и разпити на свидетели. Иззети са проби, включително и от отпадните води в канализацията, за да се установи дали в тях има препарати и какъв е съставът им. Изискана е документация от институциите относно картографските планове на района, кои предприятия в града използват канализацията. Предстои да бъде назначена експертиза, от чието заключение да стане ясна причината за образуване на газовете, причинили взрив в канализационните шахти.

За разследваното престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода за срок от 1 до 5 години и глоба.

Разследването по делото продължава под наблюдението на Районна прокуратура-Велико Търново.