9 месеца условно с 3 г. изпитателен срок получи мъж от Буковлък за изборна търговия

По обвинение на Районна прокуратура-Плевен е осъден А.Ж. за това, че на 19.04.2026 г., в с. Буковлък, обл. Плевен, при условията на продължавано престъпление, предложил на три лица имотна облага - парична сума от 40 евро за всеки, с цел да ги склони да упражнят избирателното си право на произведените на 19 април 2026 година избори за народни представители в полза на определена политическа партия и в полза на определен кандидат. Това съобщиха от пресцентъра на Районна прокуратура – Плевен.

За извършеното престъпление на А.Ж. е наложено наказание девет месеца лишаване от свобода, изтърпяването на което е отложено с три години изпитателен срок, както и лишаване от право да заема определена държавна или обществена длъжност, а именно правото да заема изборна длъжност за срок от три години.

По време на разследването обвиняемият е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража".

Наказателното производство е приключило с краен съдебен акт на 12.05.2026г., който е окончателен и влиза в сила незабавно, без да подлежи на обжалване.