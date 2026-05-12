Валят сигнали за строшени стъкла на коли, покриви, дворове и прозорци след градушката в Трявна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Днешната силна буря и градушка с размер на яйце нанесе сериозни материални щети в града и населените места около Трявна, съобщи във фейсбук профила си кметът Денчо Минев.

Има множество сигнали за счупени автомобилни стъкла, поражения по покриви, дворове и прозорци на къщи и имущество.

"Призоваваме гражданите да бъдат внимателни при придвижване и да избягват райони с паднали клони и опасни участъци. Екипи работят по обработването на сигналите и обстановката се следи.

Нека бъдем съпричастни и да си помагаме в този труден момент.

Най-важното е, че няма данни за пострадали хора", посочва Минев.

Кметът на Трявна благодари на всички служби и доброволци за бързата реакция след стихията.