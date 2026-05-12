Йотова: Духовността и културата правят държавата силна във времена на конфликти

Държавният глава връчи Почетния знак на президента за заслуги в сферата на образованието и културата

В свят на изпитания и конфликти духовността, образованието и културата правят държавата силна и достойна. Ролята на българския интелектуален елит е изключително важна днес. Това заяви държавният глава Илияна Йотова на церемония в Гербовата зала на „Дондуков" 2, където връчи Почетни знаци за заслуги в сферата на образованието и културата. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

С Почетния знак на президента Илияна Йотова удостои Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов", българската пианистка проф. Борислава Танева, поета Георги Константинов, почетния консул на Италия в Пловдив Джузепе де Франческо и обществения деец и поет Тенко Тенев.

„За мен е изключителна чест в навечерието на най-светлия български празник 24 май да посрещна именно вас – българи с голямо „Б", хора, които донесоха и продължават да носят толкова духовна слава на България", заяви Илияна Йотова в приветствието си. По думите на президента богатите биографии на отличените доказват, че талантът и авторитетът им в българското общество не са наложени със сила, а са плод на усещане за света, за нуждата от духовност и знание. „Вие показвате, че с труд и с обществена отговорност, с отношение към хората може да се достигне до най-високия пиедестал в българската интелектуална мисъл", посочи тя.

В приветствието си държавният глава открои способността на отличените да достигат с таланта си до младите хора, които днес са в търсене на своята истина и място в света, който ги заобикаля. „Вие имате цялото изкуство в ръцете да стигнете до душите им, било то с музиката или със словото или с възпитанието, да им дадете самочувствие, да им кажете добре дошли в големия свят. Оттук нататък голямата книга с историята на света ще се пише именно от вас", посочи тя.

Илияна Йотова изказа благодарност към усилията на българските интелектуалци през годините и изрази увереност, че именно техният труд е бил от ключово значение за преодоляването на политическите и обществени турбуленции у нас. Според нея думата на интелектуалеца се чува малко в България, но именно той има потенциала да бъде съветникът във взимането на най-важните и отговорни решения за държавата. „Имаме голяма нужда от вас", каза още президентът.

От името на Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов" ректорът чл.-кор. Проф. Мирослав Дачев благодари за връченото отличие, като по думите му Почетният знак има символна стойност. „Това е едновременно награда за това, което представлява нашият патрон като творчество, дело и памет и едновременно скромните усилия на преподаватели, служители, студенти и докторанти, които правят така, че да заемат челни позиции във време, в което България се нуждае от това", каза още той.

От името на отличените поетът Георги Константинов благодари на държавния глава и президентската институция за оказаната чест, като подчерта, че церемонията се случва именно в месеца, посветен на делото на светите братя Кирил и Методий. Пред участниците в церемонията поетът рецитира стихотворението си „Похвално слово".

Държавният глава удостои с Почетен знак Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов" по повод 150-годишнината от рождението на видния български актьор и театрален деец Кръстьо Сарафов, както и за утвърдения висок академичен стандарт в подготовката на творци с принос към съвременния облик на сценичните изкуства в България.

Изтъкнатата българска пианистка проф. Борислава Танева бе удостоена с Почетния знак на президента за приноса й към музикалното изкуство, образованието и културния живот, както и за заслуги към утвърждаването на българската клавирна школа и популяризирането на българската музикална култура по света. Проф. Танева има богата международна кариера като солист и камерен изпълнител в Европа, Азия, Израел, Бразилия и Индия. Тя е основател и член на швейцарско-българската асоциация за култура SBAC. Автор е на педагогически сборници за пиано и има значим принос за редица фестивали и културни форуми. Носител е на престижни отличия в областта на българската култура и музикално изкуство, сред които „Златно перо", „Кристална лира" и „Музикант на годината" за активна художествена дейност. Лауреат е на редица конкурси в България, Италия, Люксембург, Япония, Норвегия и други.

За приноса си в областта на българската литература и култура, за заслуги към развитието на съвременната поезия и по повод заслуги към развитието на съвременната поезия, обогатяването на националното литературно наследство и популяризирането му в страната и чужбина, Илияна Йотова удостои с Почетен знак поетът Георги Константинов. В професионалния си път Георги Константинов работи като литературен редактор в БНТ и е главен редактор на списание „Родна реч". Народен представител е във Великото Народно събрание. Почетен гражданин на Плевен. Георги Константинов е автор на множество стихосбирки, като по негови текстове са създадени над 200 песни. Участва в редица международни поетически форуми в Белград, Стокхолм, Солун, Маастрихт, Мексико Сити, Москва, Охрид и Стружките вечери на поезията. Той е двукратен носител на Националната награда за поезия на Съюза на българските писатели, носител на награда за детска литература в конкурса „Петко Р. Славейков" и други. Номиниран е два пъти за Световната награда за детска литература „Ханс Кристиан Андерсен". С многопластовото си творчество през годините Георги Константинов се утвърждава като една от най-значимите фигури в съвременната национална култура.

Държавният глава Илияна Йотова награди с Почетния знак на президента също почетния консул на Италия в Пловдив Джузепе де Франческо за значимия му принос към патриотичното и родолюбиво възпитание на младото поколение и укрепването на връзките между Република България и Италианската република. От 2102г. Джузепе де Франческо е основател и управител на консултантска компания със седалище в град Пловдив, която подпомага български и чуждестранни предприемачи в развитието на иновативни и устойчиви проекти на Балканите. Активно работи за укрепването на икономическите, културни и образователни връзки между Италия и България, а от 2023 г. работи активно с ученици и студенти от Младежките гвардейски отряди. С личен пример възпитава младите хора в дух на патриотизъм и любов към родината, като същевременно създава възможности за международни контакти, образователни инициативи и институционални партньорства.

По време на церемонията поетът и обществен деец Тенко Тенев също бе отличен с Почетен знак за значим принос към развитието на българската литература, културния и обществения живот у нас, както и за заслугите му за утвърждаването и популяризирането на съвременната българска литература. Професионалният път на Тенко Тенев е тясно свързан с културния живот на Ямбол. Бил е директор на Младежкия дом, както и общински съветник в три мандата на града. Тенко Тенев е автор на над двадесет поетични книги и председател на Дружеството на ямболските писатели, както и член на Съюза на българските писатели. Творчеството му го утвърждава като значим представител на съвременната българска поезия. Носител е на редица отличия, сред които наградата „Васил Карагьозов" на община Ямбол, Националната литературна награда „Иван Нивянин", Почетния знак „Златен век" на Министерството на културата, както и Почетна грамота на Съюза на българските писатели. През 2021 г. е удостоен със званието почетен гражданин на Ямбол.