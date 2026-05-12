Наркопласьор от Добрич получи условна присъда

Състав на Окръжния съд в Добрич одобри споразумение, по силата на което 31-годишен мъж се признава за виновен по повдигнатото му обвинение за държане на високорискови наркотични вещества с цел разпространение.

Обвиняемият признава, че на 8 април 2025 г. в Добрич - в лек автомобил и в таванско помещение към апартамент, при условията на продължавано престъпление и без надлежно разрешително, държал с цел разпространение 99,90 грама метамфетамин, 127,68 грама марихуана и 10,05 грама кокаин. Общата стойност на предмета на престъплението възлиза на 12 052,92 лв., равняващи се на 6162,58 евро.

За извършеното престъпление на обвиняемия е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 2 години, изпълнението на което се отлага с изпитателен срок от 3 години. Постановени са и възпитателни грижи за условно осъдения по време на изпитателния срок, които се възлагат на полицейски инспектор по неговото местоживеене. Наложено му е и наказание глоба в размер на 7823,32 лв., равняващи се на 4000 евро.Одобреното от съда споразумение има последиците на влязла в сила присъда.