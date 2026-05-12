Община Асеновград иска да ремонтира стадиона, но финансиране още няма

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Амбицията на управата е реализацията на проекта да приключи до септември 2027 г.

Община Асеновград има готов проект за модернизацията и развитието на стадион "Шипка", но още планирана откъде ще дойде финансирането.

Спортното съоръжение е едно от емблематичните места за спорт и физическо възпитание. Проектът предвижда основен ремонт на спортния терен, реконструкция на лекоатлетическата писта и изграждане на нова осветителна система. Целта е стадионът да се превърне в съвременен, функционален и атрактивен център за развитие на футбола и на други олимпийски спортове.

Предвидени са полагане на ново тревно покритие на футболния терен, модернизация на лекоатлетическата писта с професионална полиуретанова настилка, ново спортно осветление с LED прожектори, обновяване на оградната система, изграждане на дренажна и поливна системи, както и създаване на условия, отговарящи на изискванията на Българския футболен съюз (БФС).

Съоръжението ще разполага с нови покрити скамейки за състезатели и официални лица, с модернизирани пространства за подготовка и загряване, както и с подобрена функционалност за провеждане на спортни мероприятия и тренировки.

Амбицията на общинското ръководство на Асеновград е реализацията на проекта да приключи до септември 2027 г.