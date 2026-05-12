Бизнесмен предлагал 40 хил. евро подкуп на областния управител на Добрич

Арестуван е софиянец, предлагал подкуп на областния управител на област Добрич Асен Атанасов за земеделски земи в Каварненско, съобщават от Областната дирекция на МВР - Добрич.

Преди дни в Областната дирекция на МВР в Добрич е получен сигнал от областния управител Асен Атанасов . Той заявил, че спрямо него се прави опит да бъде оказано влияние при вземането на решение в качеството му на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение.

На 11 май, около 18:30 часа, в град Добрич е задържан 44-годишен софиянец в момент на предаване на подкуп в размер на 40 000 евро. В хода на действията по разследването са установени и иззети множество документи, относими към деянието. Парите са иззети и приложени към материалите по разследването.

По първоначална информация подкупът е бил предназначен за придобиване на стотици декари земеделска земя в землището на град Каварна. Образувано е досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 304, а от НК и е уведомена Окръжната прокуратура. С прокурорско постановление мярката му за задържане е удължена на 72 часа.Работата по случая продължава.