ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българка на финал на европейското по таекуондо

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22835054 www.24chasa.bg

Отложиха изслушването на Иван Калибацев за шеф на Окръжния съд в Пловдив, не насрочиха нова дата

Ваня Драганова

[email protected]

616
Съдия Иван Калибацев

Постъпила е жалба от човек, представил се за магистрат, но такъв в тази инстанция няма

Съдийската колегия на ВСС отложи изслушването на единствения кандидат за председател на Окръжния съд в Пловдив Иван Калибацев, при това - без да определи нова дата за това. Като причина беше изтъкната процесуална пречка - постъпила е жалба от човек на име Владимир Димитров Стоянов, който е посочил за адрес Съдебната палата в Пловдив. Магистрат с такова име обаче в Окръжния съд в Пловдив обаче няма, жалбата не е и подписана. Въпреки това с 9 гласа "за" и 1 "против" кадровиците отложиха събеседването.

Калибацев остана единствен кандидат за ръководната позиция, след като досегашният шеф на съда Розалия Шейтанова се отказа.

Отлагането може да остави съда без титулярен началник за дълго, защото предстоят промени в Закона за съдебната власт и избора на нов ВСС. 

Съдия Иван Калибацев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Николай Денков: Публичен тест за кандидатите за ВСС и главен прокурор, а не ускорен избор (Видео)