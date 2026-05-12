Отложиха изслушването на Иван Калибацев за шеф на Окръжния съд в Пловдив, не насрочиха нова дата

Постъпила е жалба от човек, представил се за магистрат, но такъв в тази инстанция няма

Съдийската колегия на ВСС отложи изслушването на единствения кандидат за председател на Окръжния съд в Пловдив Иван Калибацев, при това - без да определи нова дата за това. Като причина беше изтъкната процесуална пречка - постъпила е жалба от човек на име Владимир Димитров Стоянов, който е посочил за адрес Съдебната палата в Пловдив. Магистрат с такова име обаче в Окръжния съд в Пловдив обаче няма, жалбата не е и подписана. Въпреки това с 9 гласа "за" и 1 "против" кадровиците отложиха събеседването.

Калибацев остана единствен кандидат за ръководната позиция, след като досегашният шеф на съда Розалия Шейтанова се отказа.

Отлагането може да остави съда без титулярен началник за дълго, защото предстоят промени в Закона за съдебната власт и избора на нов ВСС.