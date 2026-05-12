Градушка падна за кратко и в Пловдив (Снимки, видео)

Дребна градушка се изсипа в части от Пловдив днес следобед. "Небето притъмня и започнаха да падат ледени зърна като грахово зърно", съобщават пловдивчани.

Най-много е валяло район "Централен", но за кратко, след това се появи слънце.

"Нищо не предвещаваше, че ще падне град. Беше слънчево и топло. В един момент небето причерня, дано няма нанесени щети", молят се пловдивчани. В квартал " Христо Смирненски" нямаше градушка, а само слаб дъжд. Същото е и в квартала около ул. "Младежка".

Градушки поразиха днес Северна България. Големи ледени късове паднаха в Трявна и Монтана. Там има нанесени и материални щети по автомобили и цъфналите дървета.