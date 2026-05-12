Централното управление на НАП не подава информация за проверки за еврото на областните центрове

„Териториалната дирекция на НАП-Варна, уведомява, че към момента информацията за проверки, които се използват на заседанията на областните координационни центрове по Механизма за координация на наблюдението и контрола във връзка с въвеждането на еврото не ни е предоставена от Централното управление на НАП. Компетентната дирекция „Финансов контрол" е централизирана и не е налице възможност да предоставят информация по областни центрове", прочете съобщението областният управител на Добрич Асен Атанасов на заседанието на контролния център.

За периода от 9 април до 4 май от Комисията за защита на потребителите – териториален отдел Варна, съобщават, че има постъпили сигнали за периода. Направени са 10 проверки в търговски обекти, съставени са 18 протокола, сключени са 2 споразумения., съставени са 2 наказателни постановления за неправомерно увеличение на цените.

„В пощенските станции в област Добрич, които могат да се обменят левове в евро, все още има хора, които идват с малки суми за обмяна. Като обем сумите намаляват, но процесът не е приключил. За обмяна в евро на суми до 1000 лева включително не е необходима заявка, клиентът влиза в пощенския клон и извършва операцията", съобщиха от Областната пощенска станция в Добрич.