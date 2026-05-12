Учениците от ПГТ „Иван П. Павлов" ще участват в „Уикенд туризъм"

Заместник-кметът Златомира Стефанова и ръководителят на звено „Туризъм" към ОП „Русе Арт" Гергана Донева се срещнаха днес с директора на Професионалната гимназия по туризъм в Русе Ренета Вълева в сградата на училището. Срещата бе по повод предстоящото участие на учениците в 21-ото издание на Туристическото изложение „Уикенд туризъм" и 18-ото издание на Фестивала на туристическите забавления и анимации, които ще се проведат в града от 14 до 16 май. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Тазгодишното издание на „Уикенд туризъм" отново ще превърне централната част на града в място за срещи между представители на общини, туристически организации, културни институти, занаятчии и гости от страната и чужбина. В продължение на три дни русенци и гости на града ще могат да разгледат туристически щандове, да се включат в кулинарни и арт инициативи, презентации, концерти, анимации и демонстрации на открито. В програмата са включени още безплатни пешеходни турове, детски занимания, презентации на туристически дестинации и концерти на популярни изпълнители. Очаква се на изложението, което ще бъде открито от кмета Пенчо Милков в 14 ч., да присъства министърът на туризма доц. д-р Илин Димитров.

Кулминацията на събитието ще бъде концертът на Мария Илиева, който ще се проведе на 16 май /събота/ от 20:30 ч. на голямата сцена пред Община Русе.

Съществена роля в организацията и атмосферата на събитието и тази година ще имат учениците от Професионалната гимназия по туризъм. Те ще раздават информационни материали и флаери с програмата на „Уикенд туризъм", ще участват активно на изложбените щандове, където ще представят информация за общини, музеи, туристически агенции и сдружения от страната. Възпитаниците на гимназията ще организират и детска дискотека като част от анимационната програма на фестивала.

Професионалната гимназия ще бъде и сред основните организатори на детското кулинарно състезание „Като шеф готвачите", което се реализира с подкрепата на Община Русе и ще се проведе в събота, 16 май. Инициативата традиционно събира млади участници, които демонстрират умения, креативност и отношение към кулинарното изкуство, а през годините се утвърди като едно от най-очакваните събития в рамките на фестивалната програма.

„За нас е истинско щастие, че в Русе има млади хора, които не чакат покана, за да бъдат полезни, а сами търсят начин да вложат енергията и таланта си в различни инициативи. Всеки път, когато учениците от Професионалната гимназия по туризъм се включат в общинско събитие, те носят освен както помощ, така и настроение, отношение и усещане за общност. Благодаря им, че с труда и сърцето си превръщат празниците на Русе в преживяване, което хората помнят", каза Златомира Стефанова. Заместник-кметът изрази благодарност към ръководството и учениците на гимназията за отдадеността, с която представят Русе пред неговите гости, и за желанието им да бъдат активни съмишленици във всяка инициатива, която събира хората и носи дух на общност.

По време на срещата бяха обсъдени и следващите големи събития от календара на Община Русе, в които гимназията традиционно участва активно. Сред тях са първото издание на „Парад на Дунав – два флага, една река", който ще се проведе на 27 юни с участието на над 150 лодки и джетове от България и Румъния, както и петото издание на Празника на торта Гараш, превърнал се в една от най-разпознаваемите кулинарни инициативи на Русе.

Програмата на 21-ото издание на Туристическото изложение „Уикенд туризъм" и 18-ото издание на Фестивала на туристическите забавления и анимации можете да видите тук.