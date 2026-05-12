Зарков на среща с кметовете на БСП: Заедно ще защитаваме интересите на българите

Председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков и представители на Изпълнителното бюро на партията се срещнаха с повече от 40 кметове от цялата страна, издигнати и подкрепени от БСП. Това съобщиха от пресцентъра на Българската социалистическа партия.

По време на срещата бяха обсъдени ключови въпроси, свързани с местната власт – предстоящото приемане на държавния бюджет за 2026 г., очакванията на общините, изпълнението на Инвестиционната програма, както и проблемите и предизвикателствата, пред които кметовете са изправени в момента.

Сред основните теми беше и формулата за изчисляване на изравнителната субсидия за общините. Кметовете от левицата изразиха притеснения и относно сроковете за изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Крум Зарков и заместник-председателят на БСП Донка Михайлова поеха ангажимент в диалог с Националното сдружение на общините да съдействат с всички възможни средства за решаването на поставените проблеми.

„Ще бъдем заедно, рамо до рамо, за да покажем, че сме политическа сила, която има пряко отношение към управлението на общините и на страната в интерес на всички български граждани", заяви Зарков пред участниците в срещата.