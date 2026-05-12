ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Протестиращи в “Младост”: Нямаме въздух! Искаме па...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22835212 www.24chasa.bg

Зарков на среща с кметовете на БСП: Заедно ще защитаваме интересите на българите

1236
СНИМКА: Пресцентър на БСП

Председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков и представители на Изпълнителното бюро на партията се срещнаха с повече от 40 кметове от цялата страна, издигнати и подкрепени от БСП. Това съобщиха от пресцентъра на Българската социалистическа партия. 

По време на срещата бяха обсъдени ключови въпроси, свързани с местната власт – предстоящото приемане на държавния бюджет за 2026 г., очакванията на общините, изпълнението на Инвестиционната програма, както и проблемите и предизвикателствата, пред които кметовете са изправени в момента.

Сред основните теми беше и формулата за изчисляване на изравнителната субсидия за общините. Кметовете от левицата изразиха притеснения и относно сроковете за изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Крум Зарков и заместник-председателят на БСП Донка Михайлова поеха ангажимент в диалог с Националното сдружение на общините да съдействат с всички възможни средства за решаването на поставените проблеми.

„Ще бъдем заедно, рамо до рамо, за да покажем, че сме политическа сила, която има пряко отношение към управлението на общините и на страната в интерес на всички български граждани", заяви Зарков пред участниците в срещата.

СНИМКА: Пресцентър на БСП
СНИМКА: Пресцентър на БСП
СНИМКА: Пресцентър на БСП
СНИМКА: Пресцентър на БСП
СНИМКА: Пресцентър на БСП
СНИМКА: Пресцентър на БСП

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Николай Денков: Публичен тест за кандидатите за ВСС и главен прокурор, а не ускорен избор (Видео)