Велислава Петрова обсъди ситуацията в Близкия изток с първия дипломат на Израел

Велислава Петрова и Гидеон Саар СНИМКА: Сайт на МВнР

Министърът на външните работи Велислава Петрова и първият дипломат на Израел Гидеон Саар очертаха в разговор сфери от взаимен интерес за разгръщане на двустранния диалог, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) на сайта си.

Двамата проведоха телефонен разговор, в който Саар поздрави Петрова за поемането на поста министър на външните работи и пожела успех във високоотговорната мисия.

По време на разговора, който се проведе по инициатива на израелската страна, двамата откроиха стратегическия характер на отношенията между България и Израел. Бе обсъдена и актуалната ситуация в Близкия изток, като Петрова подчерта ангажимента на България към всички международни инициативи, които целят урегулиране на ситуацията в региона по пътя на дипломацията и конструктивния диалог.

Велислава Петрова пое поста на външен министър от служебния министър Надежда Нейнски миналата седмица.

