100 деца се докоснаха до духовността в Клисурския манастир

Фондация "Нашият дом е България" заведе ученици от Банкя на литургия в светата обител за празника на равноапостолните братя Кирил и Методий

Над 100 ученици изпълниха Клисурския манастир "Св. св. Кирил и Методий" на 11 май на празника на светите равноапостолни братя Кирил и Методий. Пътуването беше организирано от фондация "Нашият дом е България" с идеята на този светъл ден децата да се докоснат до духовността и историята ни.

Малките поклонници са ученици от 78-о основно училище "Христо Смирненски" в Банкя и бяха придружени от техни учители.

В деня, в който Българската православна църква почита паметта на светите братя, Клисурският манастир отбеляза и своя храмов празник. Тържествената празнична света литургия бе отслужена от Негово Високопреосвещенство Видинския митрополит Пахомий. Богослужението бе тържествено украсено с песнопенията на сестринството.

Митрополит Пахомий разказа на децата за живота и делото на светите братя Кирил и Методий и им подари икони с техния образ. Учениците също поднесоха подаръци на владиката и на игуменията майка Таисия, сред които и картина на монахиня, нарисувана от ученик от първи клас.

"Нека в тези празнични дни на Пасхална радост, в които се поздравяваме във възкръсналия наш Господ Исус Христос, достойно да отдадем почит към светите братя Кирил и Методий и помним, че делото им е свято, защото ни даде светлина - да познаем Бога и да Го прославим", призова митрополит Пахомий.

Насред прекрасната природа на това благодатно място сестрите се бяха погрижили за празнична почерпка. След отдих, песни и снимки в двора на манастира денят продължи с викторина, водена от арх. Пламен Пламенов Мирянов. Той по интересен начин насочи вниманието на подрастващите към делото на светите равноапостолни братя Кирил и Методий. "Познавате ли човек, който да знае повече от пет езика", запита той децата, акцентирайки върху факта, че св. Константин Кирил Философ е владеел няколко езика - славянски, гръцки, латински и еврейски, ползвал е сирийски и арабски.

С вдъхновение малчуганите отговаряха на въпросите, а знанията и старанието им бяха поощрени с подаръци като икони, книги, сред които и детското издание за св. мъченик Боян-Енравота княз Български.

Учениците имаха възможност и сами да изписват имената си на глаголица, докосвайки се по жив начин до делото на светите братя и началото на славянската писменост. След това те видяха аязмото в манастира и разгледаха музея към него.

Светата обител е във Видинска епархия, намира се между Берковица и Вършец и е четвърта по големина в България. Манастирът е девически и е създаден през 13-и век. Многократно е опожаряван, разрушаван и наново съграждан от християнското население.

Сред красивата природа празникът на светите братя Кирил и Методий се превърна в истински урок по родолюбие за децата от 78-о училище в Банкя, които изучават предмета "Религия - Православие".

Това не е първото подобно пътуване за тях, организирано от фондация "Нашият дом е България". Досега те са посещавали и други манастири, за да се докоснат до православната вяра и родната ни памет.