233-ма кметове и само 2 министерства обучени да работят с Bg-Alert (Инфографика)

Губернаторите са отличници - всички са пратили представители

4 правителства за 2 г. - времето не стига за всичко

Министрите все така отказват да бъдат обучени за работа със системата Bg-Alert.

Това става ясно от данните на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”, предоставени на “24 часа”. Дирекцията е администратор на Системата за ранно предупреждаване, от която е част Bg-Alert. Само двама министри са обучени “да натискат копчето” за изпращане на съобщения, и то не лично - тези на околната среда и водите и на енергетиката.

Третото е МВР, но там става дума за пожарната, министър не е искал обучение. A тези дни се очакват градушки.

От въвеждането на Bg-alert през ноември 2023 г. се смениха три служебни и едно редовно правителство, които управляваха за кратко и времето не стигна за обучение за работа със системата.

Бившият екоминистър Манол Генов е бил първият, поискал обучение. Това е станало на 30 април м.г. Генов е пратил там 17 служители на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Тази структура няма право да ползва системата, ако няма пълномощно. Могат да го правят само кметове на общини, областни управители и министри. Всеки от тях обаче може да упълномощи представители, както в случая с НИМХ. Така обучените служители ще могат да наберат текста на съобщението, както и да го пратят за определен район. Решението на Генов се оказва добро. За разлика от министрите специалистите в НИМХ не се сменят толкова често. Проверка на “24 часа” по ключова дума “министерство” в сайта на Bg-Alert показа само едно ползване. То е от 9 май м.г. и е преди края на обучението на служителите от НИМХ. Тогава министърът на околната среда пак е можел да ползва системата, но само след обаждане до пожарната.

“Внимание, опасно време! Очаквани интензивни валежи от дъжд за 10 май 2025; опасност при оранжев код за райони от област Ямбол и Бургас, допълнителна информация на www.meteo.bg, Министерство на околната среда и водите чрез Националния институт по метеорология и хидрология", пише в известието, което хората са получили.

То не е било за всички общини в двете области. Например Несебър не е попаднал в обхвата.

Със сигурност и други министерства са разчитали на Bg-Alert. Системата бе ползвана за първи път на 25 юли 2024 година, когато гръмна складът за фойерверки в с. Гара Елин Пелин. Тогава починаха 4-ма души.

Имаше 2 известия от тогавашния вътрешен министър Калин Стоянов. В съобщенията не се посочваше подател. Стана и скандал - защо и хората в Елин Пелин са получили известията, като нямало опасност за тях. Причината се оказа тривиална. Такава била клетката, ползвана от мобилните оператори. Нито Стоянов, нито след това Атанас Илков, Даниел Митов или Емил Дечев са искали обучение за работа с Bg-Alert. Те разчитат на 20 души в пожарната, която като администратор разполага с персонал, който знае как да я ползва.

От Министерството на енергетиката обаче има 7 служители, които могат да пишат съобщения и да избират обхвата сами. Тяхното обучение е приключило на 6 август м. г., когато министър е бил Жечо Станков.

На 30 април м.г. всички министри бяха призовани от бившия премиер Росен Желязков да минат обучение. Генов го е направил часове след срещата на кабинета. Тогава се оказа, че само 88 кметове са минали обучение. Днес са 233, останалите 32-ма още не са проявили интерес. Един от тях е кметът на Кричим Атанас Калчев. Той е и лидер на партия “Движение Нашият народ”, един от мандатоносителите на коалиция “Прогресивна България”, която спечели парламентарните избори с абсолютно мнозинство. Калчев е кмет на община Кричим от 2007 г. (Списъка на градоначалниците, които не са минали обучение - виж в инфографиката.)

А въпреки обучението системата не бе задействана при свлачището на пътя Пампорово-Смолян в района на Райковски ливади. И кметът на града, и областният управител знаят как да работят с Bg-Alert. При самото свлачище обаче няма пострадали и макар пътят да е блокиран, от местната, а и от националната власт постоянно дават информация по медиите. Институциите пък видели проблема бързо и преценили, че не е нужно да се пуска Bg-Alert, затова и не е имало известия, казаха запознати с казуса.

Първият кмет, поискал достъп до системата, е кметът на Стара Загора Живко Тодоров. Той е поискал достъп на 10 юни 2024 година, а обучението е било завършено на 28 юни. Тодоров не е ходил лично, а е упълномощил двама служители в общината, които ще работят със системата. Всички областни управители - както от служебния, така и от редовния кабинет с премиер Росен Желязков, са обучени да работят с Bg-Alert. Така на практика цялата страна е покрита и всеки може да получи известие, ако е в район, където има опасност или нужда от информация. Бившият областен управител на Русе например е известил пътуващите по Дунав мост на 12 и 13 юни м.г., че съоръжението е затворено за 2 дни. Направил го е на български, английски и румънски език. Дори е пуснал линк към карта в Google Maps къде могат да паркират тировете в областния град, както и къде е забранено.

Bg-Alert бе пусната за пръв път при взрива на фабрика край с. гара Елин Пелин през 2024 г. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

Системата работи от 2 години и половина, но има гафове

Стартът на Bg-Аlert бе даден в края на ноември 2023 г. и за нея отговаря пожарната. Идеята при създаването ѝ бе да има съвременна система за предупреждение на гражданите при бедствия и аварии.

Още преди тестовете обаче започнаха гафовете. Малко преди официалните тестове служител на частна компания, без да иска, прати съобщение, което гласеше test, test. След това при всяка проба се оказваше, че почти никой не получава известие. Това обаче не е гаф - просто смартфоните са автоматично настроени да не извеждат пробите.

А в дните преди първото ползване на Bg-Alert имаше серия издънки. При пожарите в района на село Воден се налагаше евакуация. Никой не бе пуснал Bg-Alert. Oказа се, че мобилните оператори нямали клетки, а сирените не работели без ток. Той пък бил спрян. Накрая се намеси църковната камбана.

Сега тестове на сирените и Bg-Alert има в област Перник. Те започнаха от 21 април и от полицията в областта предупредиха ден по-рано. Други тестове не е имало, макар по наредба те да се случват на 1 април и 1 октомври. Това обаче може да бъде отлагано и се е случвало заради войната в Украйна, тази в Ивицата Газа, а сега заради ситуацията в Близкия изток.