1 в гроба и 20 в болница вместо на Малдивите след удар на рейс в камион, шофьорите с общо 74 нарушения (Обзор)

Водачът на автобуса може да е заспал, колегата му дал положителна проба за наркотици

Шофьори на автобус и камион с общо 74 нарушения на пътя участваха в тежка катастрофа до София, при която загина един от пътниците и по чудо се размина с огромна трагедия като тази с изгорелите македонци на магистрала “Струма” през 2022 г.

Катастрофата станала около 1 часа в нощта срещу вторник на АМ “Хемус”. Автобусът возел екскурзианти от Добрич за летище София. Оттам трябвало да хванат самолета за Малдивите. В района на гара Яна обаче шофьорът опитал да изпревари. При маневрата се забил в камиона. Проверява се версия дали шофьорът на рейса не е заспал. Такава хипотеза изказа Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.

Шофьорът на автобуса е на 59 г. и има книжка от 1985-а, каза зам.-шефът на столичната пътна полиция Мартин Цурински. Тя е била отнета за 10 месеца през 2017 г. заради катастрофа, след която се оказало, че е пиян. Шофьорът на камиона е на 42 г. Има 29 нарушения. Два пъти са му вземали книжката. Първо през 2006 г. за 1 месец, а после през 2008 година за 5 месеца. Контролът на подобни водачи е под надзора на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, тъй като са с професионални книжки, посочи Цурински на въпрос защо не знае подробности за причините за санкциите.

Водачът на тира е дал положителна проба за амфетамини, но посочил, че пие лекарства. Взета му е кръв, която да изясни дали е бил дрогиран.

Пътник в рейса пък разказа пред Би Ти Ви, че камионът бил в аварийната лента и шофьорът на автобуса се забил в него без спирачен път. Той обаче уточни, че всички в автобуса също са били заспали. Мартин Цурински обаче посочи, че няма как да потвърди или отрече, тъй като няма камери в района. 18 души са свидетели на удара и от техните разпити и назначените експертизи ще стане ясно каква е причината за катастрофата.

От транспортното министерство посочиха, че фирмата, собственик на тежкотоварния автомобил, няма лиценз. Компанията “Стели мега метали” била с изтекла финансова стабилност.

Двамата шофьори са задържани. Те и още 4-ма души са в болница. Този на автобуса е в клиника по неврохирургия с мозъчно сътресение и различни травми по главата и тялото, в стабилно общо състояние. Починалият пътник е на 73 години, а в тежко състояние е жена на 69 г. И тя се е возела в рейса.

Още 20 души са ранени, като част от тях са настанени в болници с леки наранявания, а други са прегледани и освободени за домашно лечение. Сред тях са майка с 3-годишно дете. Заради удара пожарната рязала автобуса и вадила хора до 3 часа през нощта, а движението по магистралата в посока София остана ограничено до 9 ч във вторник.

В акцията по ваденето на пътниците помагали и от Столична община и Спешна помощ.