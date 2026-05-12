ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Челен опит: Как нидерландците спряха галопа на цен...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22835889 www.24chasa.bg

След градушката в Трявна: Утре няма да се учи в СУ "Петко Р. Славейков"

Дима Максимова

[email protected]

3472
Ледени късове с големина на яйце паднаха днес в Трявна.

 Получени са множество сигнали от граждани за изпочупени  стъкла на десетки автомобили, прозорци в домакинства, покриви, паднали клони от ледени късове с големина на яйце в Трявна. За щастие, жертви и пострадали няма, обобщават от общината.

Най-засегната е сградата на СУ „Петко Р. Славейков" в града, като градушката е изпочупила керемиди по покривната конструкция, вследствие на което са образувани течове по втория етаж на сградата. Към момента е спряно електрическото захранване, като през утрешния ден се очаква на място да пристигнат представители на застрахователното дружество, които да огледат щетите по сградата на учебното заведение. Оглед бе извършен и от кмета на Община Трявна, който веднага пристигна на среща с директора Гергана Ганчева, за да се запознае с обстановката.

Сформиран бе извънреден кризисен щаб и бе взето решение да се обяви 13 май 2026 г. /сряда/ за неучебен ден само за Славейковото училище в града. Издадена е Заповед на кмета на Община Трявна.

Материални щети са нанесени и по цялата фасада на ДГ „Калина" – гр. Трявна, информира директорът г-жа Ирина Чукова. Вследствие на градушката е счупен и един прозорец в детското заведение.

Към момента няма данни за поражения по сградите и покривите на останалите детски и учебни заведения на територията на град Трявна.

Обстановката и метеорологичните условия продължават да се следят непрекъснато от всички ангажирани институции.

Ледени късове с големина на яйце паднаха днес в Трявна.
Най-засегната е сградата на СУ „Петко Р. Славейков" в града, където градушката е изпочупила керемиди, вследствие на което са образувани течове по втория етаж на сградата. Снимка: Община Трявна
Ледени късове с големина на яйце паднаха днес в Трявна.
Най-засегната е сградата на СУ „Петко Р. Славейков" в града, където градушката е изпочупила керемиди, вследствие на което са образувани течове по втория етаж на сградата. Снимка: Община Трявна
Ледени късове с големина на яйце паднаха днес в Трявна.
Най-засегната е сградата на СУ „Петко Р. Славейков" в града, където градушката е изпочупила керемиди, вследствие на което са образувани течове по втория етаж на сградата. Снимка: Община Трявна

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Николай Денков: Публичен тест за кандидатите за ВСС и главен прокурор, а не ускорен избор (Видео)