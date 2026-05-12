След градушката в Трявна: Утре няма да се учи в СУ "Петко Р. Славейков"

Получени са множество сигнали от граждани за изпочупени стъкла на десетки автомобили, прозорци в домакинства, покриви, паднали клони от ледени късове с големина на яйце в Трявна. За щастие, жертви и пострадали няма, обобщават от общината.

Най-засегната е сградата на СУ „Петко Р. Славейков" в града, като градушката е изпочупила керемиди по покривната конструкция, вследствие на което са образувани течове по втория етаж на сградата. Към момента е спряно електрическото захранване, като през утрешния ден се очаква на място да пристигнат представители на застрахователното дружество, които да огледат щетите по сградата на учебното заведение. Оглед бе извършен и от кмета на Община Трявна, който веднага пристигна на среща с директора Гергана Ганчева, за да се запознае с обстановката.

Сформиран бе извънреден кризисен щаб и бе взето решение да се обяви 13 май 2026 г. /сряда/ за неучебен ден само за Славейковото училище в града. Издадена е Заповед на кмета на Община Трявна.

Материални щети са нанесени и по цялата фасада на ДГ „Калина" – гр. Трявна, информира директорът г-жа Ирина Чукова. Вследствие на градушката е счупен и един прозорец в детското заведение.

Към момента няма данни за поражения по сградите и покривите на останалите детски и учебни заведения на територията на град Трявна.

Обстановката и метеорологичните условия продължават да се следят непрекъснато от всички ангажирани институции.