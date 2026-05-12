Намалиха от 18 на 12 г. затвор присъда за убийство за 20 лв. в пловдивска махала

Стефан Асенов бил провокиран с удари и унижения от намушкания впоследствие Сами Арифов

Пловдивският апелативен съд намали от 18 на 12 години затвор присъдата на Стефан Асенов, намушкал смъртоносно с нож своя познат Сами Арифов.

В основата на скандала в Арман махала е разправия за 20 лв., които Арифов дал на Асенов, но дългът останал невърнат.

При техни срещи през февруари 2023 г. Арифов напомнял за парите, а длъжникът обяснявал, че събира старо желязо и като го предаде, ще му даде сумата. На 20-и същия месец пак се засекли пред други хора, Стефан Асенов бил доста почерпен, скарали се за парите и Арифов го ударил, после му подхвърлил банкнота от 50 лв. Асенов се прибрал вкъщи, взел нож върнал се при Арифов, двамата се сборичкали и паднали на земята. Асенов пробол Арифов пет пъти с ножа, после взел телефона му, оставил го в заложна къща и проиграл парите в казино. Намушканият починал от кръвозагубата, а Асенов бил задържан 3 дни по-късно.

На първа инстанция Окръжният съд му даде 18 години затвор, но апелативните магистрати намаляват наказанието, защото не е отчетена провокацията от страна на Арифов с ударите, както и публичното унижение с подхвърлената банкова. Неправилно според въззивния състав като отегчаващо вината обстоятелства са отчетени предишните осъждания на Асенов, защото към момента на убийството той е бил реабилитиран. Апелативният съд не приема и че той е с лоши характеристични данни, защото няма доказателства за системна злоупотреба с алкохол, а Асенов е работел, каквото може - към онзи момент е събирал старо желязо.

И това решение не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВКС.