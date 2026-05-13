Внучката на Причкапов и бесарабски българин сътрудници в парламента

Лазара Причкапова е стипендиант на фондация “Конрад Аденауер”, като победител за студентско есе участва в делегацията за Общото събрание на ООН

Внучката на легендарния червен кмет на Благоевград Лазар Причкапов влиза в парламента. Не сяда зад депутатските банки, а става сътрудник на Деница Сачева от ГЕРБ.

Лазара Причкапова носи същите имена като дядо си. Тя е студентка по право в Югозападния университет “Неофит Рилски”. През ноември 2024 г. е вписана в регистъра на адвокатските сътрудници към адвокатската колегия в София като сътрудник на голямо дружество.

Миналия октомври Причкапова спечели първа награда в националния студентски конкурс за есе на тема: “България в ООН: гласът на малките и средните държави в световната политика”. Като победител тя беше включена в състава на българската делегация за 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. А след това разказа, че посещението ѝ там е променило изцяло нагласите и светогледа ѝ. “Осъзнах, че когато човек има цели, когато се старае и работи за тях, всичко е възможно. Приемам го като затвърждение на труда ми през годината и едно страхотно начало, което би следвало да има своето продължение”, каза след това младата дама.

През ноември Причкапова обяви във фейсбук, че е избрана за стипендиант към германската фондация “Конрад Аденауер” - една от най-авторитетните политически фондации в Европа. “Като човек, който се развива академично и чрез обществени дейности именно в сферите, върху които фондацията фокусира своята работа, за мен е чест да стана част от тази общност”, написа тогава тя.

Сега Причкапова ще подпомага работата на Деница Сачева по социални теми. Зам.-шефката на групата на ГЕРБ има още един сътрудник - Мирослав Зафиров, на чиито съвети по външнополитически теми разчита вече от няколко мандата.

Само депутати от опозицията - от ПП, ДБ, ГЕРБ и “Възраждане”, засега имат сътрудници. Нито един от 131-те народни представители на “Прогресивна България” още не си е избрал нещатен помощник.

Тези депутатски асистенти по принцип не вземат заплати, но избраниците получават всеки месец безотчетни 2/3 над своето възнаграждение, които са именно за съветници, офиси и други парламентарни дейности. Нещатният сътрудник има право на пропуск за Народното събрание, който осигурява постоянен достъп до сградата, заседанията на комисии и всички срещи, които се провеждат там. А сложена до личните документи, картата от НС неведнъж е служила за тежест пред държавни и общински чиновници, дори и пред представителите на КАТ при проверка на пътя, както сочат примери от историята.

34 са за момента имената в регистъра на нещатните сътрудници на сайта на новия парламент, повечето от тях са на пиари и медийни съветници. Като например Ванина Колева, която ще подпомага работата на младия бивш областен управител на София и новобранец депутат Стефан Арсов. Също и Радка Петрова, която дълги години работеше с Вежди Рашидов. Както и партийните пиари Лидия Колева и Найо Тицин (“Продължаваме промяната”), Петя Кантарева (“Да, България”) и Наталия Димитрова (ДСБ).

Също като в предишните мандати Асен Василев отново е взел за сътрудник Лъчезар Ставрев - изпълняващ ролята на негов шофьор и гард, който в края на 2024 г. бе арестуван по обвинение в длъжностно престъпление и пране на пари, но през февруари м.г. бе пуснат от ареста.

Съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев си е взел за сътрудник по регионални политики Тодор Петров - едно от младите лица на декемврийския протест, довел до свалянето на кабинета “Желязков”.

Бесарабският българин Геннадий Воробьов ще подпомага в парламента на Елисавета Белобрадова. СНИМКА: ФЕЙСБУК

Сред по-интересните имена е това на родения в Украйна бесарабски българин Геннадий Воробьов, който бе и кандидат за депутат от ПП-ДБ в столичния 23-и МИР. Сега ще подпомага Елисавета Белобрадова.

Воробьов живее в България от 2003 г., когато е приет за студент в Шуменския университет. Той е предприемач, преподавател и общественик, съосновател на медийния проект Бесарабски фронт, специализирал се е в изследвания и анализи на хибридните атаки в българското интернет пространство.