Тежка катастрофа с камион и 4 коли на магистрала "Хемус" (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тир се е завъртял на автомагистрала „Хемус", а в него са се блъснали четири автомобила, съобщиха за БТА от МВР. КАДЪР: Фейсбук/Иван Владимиров

Катастрофата е станала в платното за София в района на Елешница около 18:20 ч., причините за инцидента все още не са известни. КАДЪР: Фейсбук/Иван Владимиров

Няма пострадали хора с опасност за живота, посочиха от МВР. КАДЪР: Фейсбук/Иван Владимиров

На място са изпратени полицейски екипи и екипи на „Спешна помощ", а движението се пропуска през аварийната лента. КАДЪР: Фейсбук/Иван Владимиров

Временно движението при км 16 на АМ "Хемус" се осъществява в аварийната лента поради ПТП, съобщиха от АПИ. Ограничени за движение са активната и изпреварващата лента. Движението се регулира от пътна полиция.