Тежка катастрофа с камион и 4 коли на магистрала "Хемус" (Снимки)

Тир се е завъртял на автомагистрала „Хемус", а в него са се блъснали четири автомобила, съобщиха за БТА от МВР.
Катастрофата е станала в платното за София в района на Елешница около 18:20 ч., причините за инцидента все още не са известни.
Няма пострадали хора с опасност за живота, посочиха от МВР.
На място са изпратени полицейски екипи и екипи на „Спешна помощ", а движението се пропуска през аварийната лента.
Временно движението при км 16 на АМ "Хемус" се осъществява в аварийната лента поради ПТП, съобщиха от АПИ. Ограничени за движение са активната и изпреварващата лента. Движението се регулира от пътна полиция.