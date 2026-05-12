ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Челен опит: Как нидерландците спряха галопа на цен...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22836218 www.24chasa.bg

Съдийската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство срещу съдия Диан Василев

2016
Висшия съдебен съвет (ВСС) Снимка Архив

Съдийската колегия (СК) на Висшия съдебен съвет (ВСС) образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Диан Василев, съдия в Административен съд – София-област, съобщиха от пресцентъра на ВСС.

Чрез жребий е избран дисциплинарният състав – Цветинка Пашкунова, Боян Магдалинчев и Боян Новански – председател и докладчик.

Дисциплинарното производство е образувано по предложение на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов.

В предложението се посочва, че в качеството си на и.ф. председател на Административен съд – Русе съдия Василев е станал посредник в опит за неправомерно влияние от страна на Драгомир Кояджиков, член на СК на ВСС, върху съдия Ивайло Йосифов по повод участието му в конкурсната процедура за избор на административен ръководител на Административен съд – Русе.

Според изнесените данни в публичното пространство съдия Василев е казал на съдия Йосифов да се оттегли от участието си в конкурса, като му е предал информация от името на Кояджиков, че няма да получи подкрепа при гласуването във ВСС. В разговора са отправени и внушения за предрешен изход от процедурата, както и предупреждения за неблагоприятни последици при несъгласие от страна на Йосифов, посочват от министерството.

На свой ред Йосифов е заявил, че ще разгласи случилото се публично при изслушването му в СК на ВСС и че ще подаде жалба до Държавна агенция „Национална сигурност“. По-късно съдия Василев направил опит да омаловажи казаното, да разубеди колегата си да разгласява случая и да сигнализира компетентните органи.

В предложението на министър Янкулов се посочва, че независимо дали съдия Василев действително е провел разговор с Кояджиков, или си е измислил този разговор, в първия случай той става проводник на неправомерно влияние, а във втория нарушава забраната да интригантства. В качеството си на административен ръководител той не само не се е дистанцирал от твърдяното влияние, но и активно е участвал в предаването му към друг съдия, включително чрез внушения за предопределен резултат от конкурсна процедура и настояване за оттегляне на кандидатура.

Според Янкулов с действията си съдия Василев е нарушил основни принципи на Кодекса за етично поведение на българските съдии, включително задължението да не допуска каквото и да е влияние или натиск и, особено когато съдията е на ръководна длъжност, да не се поддава на натиск и внушения от какъвто и да е характер, да не толерира и своевременно да пресича проявите на доносничество и интригантство, както и изискванията за високи морални качества, почтеност и благоприличие. 

Висшия съдебен съвет (ВСС) Снимка Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Николай Денков: Публичен тест за кандидатите за ВСС и главен прокурор, а не ускорен избор (Видео)