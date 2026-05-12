Съдийската колегия върна Емил Дечев като съдия в Софийския градски съд

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възстанови на длъжността съдия в Софийския градски съд бившия служебен вътрешен министър Емил Дечев.

Със същото решение възстановен като съдия в Софийския районен съд беше и Андрей Георгиев, който беше заместник на Янкулов.

Пак днес Съдийската колегия освободи Ива Кечева от длъжността съдия във Върховния административен съд, тъй като тя от вчера е заместник на правосъдния министър Николай Найденов.

По закон магистратите, които заемат позиции министър и заместник-министър се възстановяват на предишните си длъжности.