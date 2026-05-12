ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Челен опит: Как нидерландците спряха галопа на цен...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22836364 www.24chasa.bg

Съдийската колегия върна Емил Дечев като съдия в Софийския градски съд

528
ЕМИЛ ДЕЧЕВ

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възстанови на длъжността съдия в Софийския градски съд бившия служебен вътрешен министър Емил Дечев. 

Със същото решение възстановен като съдия в Софийския районен съд беше и Андрей Георгиев, който беше заместник на Янкулов. 

Пак днес Съдийската колегия освободи Ива Кечева от длъжността съдия във Върховния административен съд, тъй като тя от вчера е заместник на правосъдния министър Николай Найденов. 

По закон магистратите, които заемат позиции министър и заместник-министър се възстановяват на предишните си длъжности. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ЕМИЛ ДЕЧЕВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Николай Денков: Публичен тест за кандидатите за ВСС и главен прокурор, а не ускорен избор (Видео)