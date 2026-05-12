Студенти обявиха инициатива „България иска чисти ръце" с транспарант върху СУ, подкрепят мнозинството

Днес ние от Студентска инициатива „СТОП" спуснахме с надпис „България иска чисти ръце" от сградата на ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски". С тази символична акция поставяме началото на гражданската инициатива със същото име. Това съобщават от Студентска инициатива „СТОП" на фейсбук страницата си.

"Вярваме, че страната ни има нужда не просто от политическа промяна, а от нов морален старт. Прекалено дълго обществото ни живее с усещането, че зависимости, безнаказаност и липса на справедливост стоят над закона и обществения интерес. Без истината за стария модел няма доверие в новото управление и няма да има реална промяна, която да отвори пътя към ново поколение свободни и независими хора в управлението", пишат инициаторите на страницата си във фейсбук.

"Убедени сме, новото мнозинство създава рядка и историческа възможност за всеобхватни промени, разследване на корупцията и възстановяване на държавността!

Подкрепяме обявените намерения на управляващите за демонтаж на олигархичния модел и възстановяване на справедливостта!

Заявяваме ясно: без разграждане на корупционния модел и възстановяване на справедливостта България не може да има нормално бъдеще за младите", посочват още от инициативата.

Техните искания са:

- държава с работещи институции и еднакъв закон за всички;

- край на безнаказаността и разграбването на държавата;

- управление в интерес на обществото, а не на задкулисни кръгове.