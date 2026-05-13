Тенчо Тенев: Никой не каза дали хората в автобуса от катастрофата на "Хемус" са били с колани

Две са причините за инцидента. Най-вероятно водачът на автобуса е заспал и не е видял движещия се в аварийната лента тежкотоварен автомобил, който се опитва да влезе в другата пътна лента, и се ударя директно в задната част на камиона. Никой вчера не спомена дали хората в атобуса са били с предпазни колани. Ако всички бяха с предпазни колани, нямаше да има убит човек. Това обясни пред Би Ти Ви Тенчо Тенев, бивш шеф на КАТ, за тежката катастрофа на АМ "Хемус" вчера рано сутринта.

Последните няколко години нито от Пътна полиция, нито от Държавната агенция проверяват дали пътниците са си сложили коланите в атобусите. Въпрос на контрол е това, допълни Тенев.

Тук става въпрос за липса на превенция. Нея обаче я води некомпетенция и корупция. Този товарен автомобил не трябваше да е на пътя, след като няма финансова стабилност. Кой го допусна? Това попита инж. Ангел Попов от Европейския център за транспортни политики.

Продължава разследването на тежката катастрофа между автобус и самосвал на АМ „Хемус" в посока София. При инцидента загина един човек, а други 16 пострадаха.

Днес се очакват да излязат резултатите от тестовете на шофьора на автобуса.