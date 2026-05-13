Три взрива се чули край детска градина в Горна Оряховица, усетили остра миризма

Десислава Бошанкова СНИМКА: Дима Максимова

Около 11,50 ч се чуха силни взривове с последващ дим - първо черен, после бял. Децата бяха на двора за игра навън. Чуха се три взрива, последният е бил най-силен. Бяха с интервал от две минути. Прибрахме децата вътре, защото ни притесни острата миризма. Дойдоха контролните органи и по заповед на началника на РПУ-то бяха евакуирани всички деца. За по-малко от час бяха предадени на родителите си. Това разказа пред Би Ти Ви Десислава Бошнакова - директорката на детската градината в Горна Оряховица, където вчера се чули силни взривове.

Децата днес не са на градина. Там има няколко изпочупени прозорци. "Предполагам, че всичко е наред"

На място пристигат и представители на общината, както обясни Петя Иванова, зам.-кмет на Горна Оряховица. Общината предостави абсолютно цялата документация, всички ВиК планове, за да може компетентните органи да проследят как е станал инцидентът, каза Иванова.

Следобед ще се реши дали децата ще се върнат утре на градина.

Има хипотеза, че химически предприятия са изсипали вещества в канала и те са избухнали. Според запознати са гърмели шахти по протежението на ВиК трасето в посока пречиствателната станция на града.

Разследването на мистериозния взрив в мръсната тръба продължава под ръководството на прокуратурата.

