Велислав Величков: В новия ВСС не трябва да има партийни квоти

В новия Висш съдебен съвет не трябва да има партийни квоти, както искат от "Прогресивна България". Този коментар на предложените промени в правилата за избор на ВСС направи пред Нова телевизия депутатът от "Продължаваме промяната" Велислав Величков.

"Политика в съдебната власт и партийни квоти не трябва да има. Трябва да има личности, почтени и с висок професионализъм. Заради това предлагаме 1/3 от тези хора да бъдат избрани от т.нар. обществена квота. А другите да бъдат избрани със събеседване. Надявам се, че колгите ог ПБ разбират че ако се продължи с партийно бабуване нищо няма да се промени, само ще се сменят послушниците", заяви Величков.

Според него законопроектът на ПБ се движи прекалено бързо. Не остана никакво време съсловните организации да вземат отношение по предложените промени, заяви Величков.

"Трябва да спре отрицателната селекция в системата. Само в момента 30 съдилища очакват своите нови ръководители. ВСС се е заел с тази работа, но по-скоро обслужва определени политически и олигархични интереси, отколкото да се вслушва в гласа на съдиите. Предлага се мораториум, но не се засягат административните ръководители. Да, замразяват се конкурсите, но какво правим с административните ръководители. Добавя се възможност ВСС да прескача ограниченията при т.нар. обоснована необходимост. А кой я преценява?", каза още депутатът от ПП.

