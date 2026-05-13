Владислав Панев: Мерките, които се предлагат за цените, ще бъдат инструмент за натиск

Факт е, че има поскъпване на цените. Факт е, че мерките, които досега бяха прилагани, не работят. А те са доста подобни на тези, които сега се предлагат. Още миналото лято, когато беше гласуван Законът за проемане на еврото, беше сформирана една тристранка, която да бди за увеличение на цените. Видя се, че търговците повишиха цените предварително - преди законът да влезе в сила за мерките срещу голямото поскъпване. Сега положението ще бъде същото. Това обясни пред Би Ти Ви Владислав Панев от Демократична България за мерките за поскъпването на цените.

След 1989 г. се стигна до "За бога, братя, не купувайте!". От това се притеснявам и сега, добави той. Според него мерките, които сега се предлагат, ще бъдат инструменти за натиск над търговците.

Влияние на цените на пазара имат много фактори като увеличението на паричната маса, като сезонност, добави той.

Виждаме, че мерките, подобни на тези от миналото лято, не работят. Защо смятаме, че сега ще проработят. Освен това вчера беше споменато, че ще се увеличават още чиновеници в администрацията. Това ли ще е големият ефект, попита Панев.

Когато производството на зеленчуци е така притиснато, включително от държавата, естествено, че ще внасяме 80% от плодовете и зеленчуците. Още повече тази година след началото на войната поскъпна цената на природния газ, който е основно гориво за оранжерийното производтсво, поскъпнаха и торовете. Разходите скачат нагоре. Ако някой сектор има нужда от компенсации, това са оранжерийно-зеленчуковите производители, добави Панев.

Ограничаване на бюджетния дефиците и на тегленето на дългове и повишаване на праговете за регистрация по ДДС са предложенията му за мерки, които със сигурност ще сработят според него.

По думите му все пак има текстове, които не са лоши в новите предложения на Прогресивна България за мерките за цените.

Първото и най-важно нещо, което може да проработи, а ние го предлагаме от две години, е повишаване на прага по регистрация на ДДС. Това прави по-конкурентни дребните производители, обясни депутатът от Демократична България.