Потушени са 49 пожара за денонощие

Общо 49 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР, на сайта на ведомството.Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

При пожарите няма пострадали. Пожарните екипи са реагирали на 106 сигнала за произшествия.

С материални щети са възникнали 19 пожара, от които девет – в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 30 пожара.

Извършени са 55 спасителни дейности и помощни операции. От тях шест са били при катастрофи, а 48 – при оказване на техническа помощ.

Пожарните екипи са получили две лъжливи повиквания за изминалото денонощие, пише БТА.