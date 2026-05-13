Терзиев: Освободих шефа на "Гробищни паркове" заради сериозни нарушения

Освободих директора на общинското предприятие „Гробищни паркове" след проверка на Столичния инспекторат за противодействие на корупцията, която установи сериозни нарушения и пропуски в управлението на предприятието. Освободени са и двамата му заместници. Това съобщи във фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

За решението за уволнението на Румен Димитров стана ясно в началото на седмицата.

"Решението е взето въз основа на фактите от проверката. Докладът е изпратен и до прокуратурата.

Гробищните паркове са места, в които хората отиват в един от най-тежките моменти в живота си. Там общината трябва да осигури ред, уважение и човечност. Затова всяко съмнение за злоупотреба, натиск или безконтролност в тази сфера изисква бърза и ясна реакция", подчертава столичният кмет.

И добавя, че "години наред хора са разказвали за агресивно предлагане на услуги, натиск върху близки на починали, увреждане на имущество и усещане, че в най-уязвимия си момент са оставени сами. Голяма част от тези практики са свързани с частния сектор около погребалните услуги, но и с усещането, че около гробищните паркове с години е съществувала среда на безконтролност и зависимости".

Затова Терзиев смята, че институцията трябва да бъде противоположното на този модел.

"Приключваме с него единствено с правила, които важат за всички, контрол и нулева толерантност към злоупотреби", казва още кметът на София.

Той пише, че директорът е бил назначен с очакването да въведе ред. Когато проверката показала нарушения и пропуски е последвало освобождаване от длъжност и предаване на материалите на компетентните органи.

"Злоупотребите винаги имат цена, която обществото плаща. Но има сфери, в които тази цена е особено тежка - когато става дума за човешка скръб, за здравето и бъдещето на децата, за възрастни хора, болни или хора в уязвимо положение. Ако сте били обект на натиск, злоупотреба или нерегламентирани практики в гробищните паркове или в друга структура на общината, бъдете отговорни и активни и подавайте сигнали през Call Sofia, секция „Писма и жалби":https://call.sofia.bg/bg/Petition/CheckUser

Само когато проблемите се назовават и сигналите се подават, институциите могат да действат. А моята отговорност е да гарантирам, че когато има данни за нарушения, има и последици", призовава кметът.