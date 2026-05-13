Взеха книжката на мъж за изтекла застраховка, оказа се, че имал такава

Мъж остана без книжка и със свалени номера на колата му заради изтекла застраховка "Гражданска отговорност". Потърпевшият разказва, че има валидна застраховка, но таблетът на полицаите показва друго.

Потърпевшият мъж бил в чужбина и през това време колата му стояла в гараж и била дерегистрирана служебно. Когато се върнал той подновил застраховката си и започнал да кара автомобила си.

„Полицаите ме спряха на 28 април и ми казаха, че нямам застраховка. Аз имам застраховка за цялата година. Показах стикер, показах онлайн, че имам застраховка, но въпреки това ми свалиха номера на колата, взеха ми книжката, взеха ми талона. Те казаха, че това не ги интересува, тъй като тяхната система показва, че нямам", разказа пред Нова тв мъжът.

Справка в сайта на Гаранционния фонд по регистрационен номер показва, че към 13.05.2026 година превозното средство има валидна задължителна застраховка „Гражданска отговорност", направена на 17.01.2026 г. с валидност до 16.01.2027 г.