Мирен протест в Лом - искат отстраняване на кмета

1576
Протестиращите в Лом днес КАДЪР: БИ ТИ ВИ

Жители на Лом излизат на мирен протест с искане за отстраняването на кмета на града.

Основание за недоволството им е започналото срещу него разследване за купуване на гласове.

Досъдебното производство бе образувано след репортажи на Би Ти Ви и запис с неговия глас, публикуван в социална мрежа, в който той призовава работници на общинското предприятие „Чистота" да гласуват за партия ГЕРБ и в полза на кандидат с определена преференция, като срещу това предлага по 50 евро.

Срещу него е повдигнато обвинение за престъпление против политическите права на гражданите и предстои искане за отстраняването му от длъжност, съобщиха от прокуратурата. Жителите на крайдунавския град настояват това да се случи незабавно, за да не може да повлияе на по-нататъшните действия на разследващите.

"Нашето искане е той да постъпи отговорно и да подаде оставка или да бъде осъден, за да се насрочат нови избори. Ако бъде отстранен, ще бъде назначена Ирена Димова, която е зам.-кмет на Лом, която също е от партия ГЕРБ и нищо няма да се промени", каза инициаторът на протеста Боян Белчев пред Би Ти Ви.

"Имам опасение, че ще има замитане под килима", заяви Алекс Иванов, жител на Лом.

"Кметът е създал толкова негативи в Лом, че ме боли да го разказвам", казва друг жител и добави: 'Ако кметът си позволи си уреди нещата в съда и прокуратурата с чинии и с вилици и с празни тенджери ще излязат хората".

