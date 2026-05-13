Полицаи се отзоваха на сигнал за бит мъж в Карловско, пострадалият ги напсува

Никола Михайлов

Районният съд в Карлово.

Отказвал да обясни какво му се е случило, продължил да ги обижда и в Районното управление

Пиян мъж се нахвърли с обиди срещу полицаи, отзовали се на сигнал за побой над него. Заради непристойното му поведение на публично място той е глобен 130 евро по Указа за борба с дребното хулиганство от Районния съд в Карлово. 

Около 22,10 ч. служители от Районното управление получили сигнал за нападнато лице в близко село. Пристигайки на мястото, те били посрещнати от пострадалия, който бил във видимо нетрезво състояние и превъзбуден, като им заявил, че е бит от местен.

Униформените поискали повече информация, но вместо да разкаже за случилото се, той отказал да отговаря. Започнал да напада словесно служителите и да ги обижда. Те опитали да го успокоят, поканили го да се прибере вкъщи, но той продължил да ги ругае пред свидетели. 

Органите на реда се принудили да го задържат и отведат в Районното управление. Там той пак отправял обидни и неприлични изрази. Бил му съставен акт за констатиране на дребно хулиганство, а на следващия ден застанал пред съда. Запознавайки се с цялата фактическа обстановка, магистратите преценили, че най-справедливото наказание е глоба по УБДХ.

