И в Сливен излизат на протест срещу цените на гражданската отговорност на мотористите

В петък ще затворят за кратко пътя за Ямбол на моста в село Крушаре

С мирно протестно шествие по улиците на Сливен на 15 май, петък, в часовете от 18 до 19,30 часа, между 100 и 200 мотористи ще протестират срещу новите високи цени на задължителната им застраховка "Гражданска отговорност". Това съобщиха от местния мотоклуб "Хайдути МС".

Те искат незабавно замразяване на цените и временно връщане на предишните нива на застрахователните премии до извършване на пълна проверка относно начина на формиране на новите цени и тяхната икономическа обоснованост.

Мотористите казват, че реалното увеличение на цените е над 80 процента, макар институциите да говорят за 10-13 на сто увеличение. Това удря хиляди мотористи и сезонни превозни средства, твърдят те.

От мотоклуба припомнят, че още през 2017 г. са протестирали точно заради тези промени. Тогава мото-общността предупреди какво ще се случи с гражданската онговорност за моторите. "Днес институциите ни обясняват, че застрахователите нямат задължение да предлагат сезонни, краткосрочни или разсрочени застраховки", възмутени са те.

"Настояваме да се спазват Законът за еврото и чл. 489 от Кодекса за застраховането. Настояваме за специален режим за мотористите в Кодекса на застраховането, който да отчита сезонността, реалния пробег, рисковия профил и спецификата на превозните средства от категория L", се казва още в декларация на клуба.

Предвижда се протестното шествие в петък да започне от площад "Хаджи Димитър" в Сливен, да премине по улиците на града и временно да спре движението в двете посоки на моста в село Крушаре на пътя за Ямбол. Организаторите гарантират, че ще бъдат предприети мерки за осигуряване на реда и пропускане на автомобилите със специален режим.