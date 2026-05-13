Стопанин наби ВиК инкасатор в село Недан, арестуваха го

Полицаите в Павликени задържаха жител на село Недан, нанесъл побой на длъжностно лице. Вчера сутринта съдействие в полицейското управление е потърсил служител на ВиК. Той обяснил, че същата сутрин, докато изпълнявал задълженията си по служба и проверявал водомерното устройство в жилище в с. Недан е станал жертва на агресия от страна на 56-годишния обитател на имота, известен на полицията и осъждан. Стопанинът го ударил в областта на лицето.

След намесата на полицията извършителят е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая е образувано досъдебно производство.