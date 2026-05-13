Замърсени с химикали води причинили взрива в канализацията до детската градина в Горна Оряховица

Разследващи установиха замърсени с химикали водни течения и подземни води след взрива в канализацията до детска градина в горнооряховския квартал "Калтинец". С това е създадена опасност за хора, животни и растения и ги прави негодни за използването им за културно-битови, здравни, земеделски и други цели, съобщиха от полицията.

Инцидентът възникна във вторник по обяд и по чудо се размина без пострадали деца и персонал. На тел 112 е подаден сигнал за силен гръм и мирис на сяра в жилищния квартал в железничарския град. Към мястото незабавно са били насочени екипи на полицията и пожарната. Района е бил локализиран. А над 50 деца са били евакуирани. На местопроизшествието е извършен оглед. То е посетено и от служители на РИОСВ, РЗИ, Овергаз. Още в следобедните часове полиция влезе в двете химически предприятия в близост до детското заведение. Иззети са доказателства, разпитани са свидетели.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава под наблюдението на прокуратурата.