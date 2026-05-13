Обвиниха и задържаха за 72 ч. мъж от масовия бой в Габрово на Гергьовден

Дима Максимова

По образуваното в Районна прокуратура-Габрово досъдебно производство по повод възникналото на 6 май масово сбиване в града,  с постановление от 12.05.2026 г. в качеството на обвиняем е привлечен 36-годишен мъж от същия град. К.М. е обвиняем за това, че около 23,30 часа на Гергьовден причинил по хулигански подбуди леки телесни повреди на повече от едно лице - чрез нанасяне на удари с ръка в областта на лицето причинил на В.А. счупване на хрущяла на носа и чрез нанасяне на удари с крака причинил повърхностна охлузна рана в областта на главата и комоцио на С.Г. 

Обвиняемият е задържан с постановление на Районна прокуратура-Габрово за срок до 72 часа. Той е осъждан за престъпления против собствеността и по транспорта и е изтърпявал наказание лишаване от свобода, но към момента на извършване на престъплението, в което е обвинен, е реабилитиран.

За престъплението, за което К.М. е привлечен в качеството на обвиняем е предвидено наказание „лишаване от свобода" до 3 години.

Действията по разследването продължават под ръководството на Районна прокуратура-Габрово.

