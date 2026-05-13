Работник падна от 3 метра при ремонт на лифта в Бо...

Румен Радев: Ще има още конкретни мерки за контрол на крайните цени и прозрачно ценообразуване (Видео)

Цветелина Стефанова

Премиерът Румен Радев на първото редовно заседание на Министерския съвет Снимка: Николай Литов
  • Още утре ще има среща за мерките за овладяване на цените
  • МВР с операция за наркотици, престъпност и войната по пътищата
  • Помагат на кметовете по Дунав заради кризата с комарите
  • Поиска доклад и решения на проблемите с горските пожари и безводието

Критичното състояние на редица сектори в държавата и продължаващото намаляване на покупателната способност на българските граждани изисква ясни приоритети. "Прогресивна България" вече внесе важни законопроекти. Това е само първа стъпка, защото тепърва започваме същинската работа за набелязване на конкретни мерки, които да водят не само върху контрол на крайните цени. Необходим е цялостен подход, който едновременно да увеличава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция. Това каза премиерът Румен Радев в началото на Министерския съвет.

Работата ще продължи утре с контролни органи, министри като се поканят и синдикални  и браншови организации. 

Припомни, че правителството ще се стреми да подкрепя българския производител и да има по-къси вериги на доставки. Да има и по-високо качество на храните. 

Следващата седмица ще поиска доклад за готовността за противодействие на горските пожари. Ще иска и доклад за очаквани проблеми с безводието и мерки. Свързаха се с мен редица кметове по проречието на река Дунев с молба за спешна помощ за комарите. Ще помоля министрите на здравеопазването и земеделието как ще решим проблемът, каза още той.

Миналата седмица служебното правителство  е гласува 1 278 230 евро за мониторинг и обработки в периода от май до септември. Спешното отпускане на пари дойде обществена поръчка за дезинфекция бе блокирана от жалба в КЗК. По този начин се елиминира рискът от забавяне от близо три месеца, обясниха тогава от правителството. 

Тази сутрин пък е стартирала операция по за противодействие на производство и разпространение на наркотици, престъпността и войната по пътищата. 

