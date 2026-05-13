Все повече са задържаните за престъпления, свързани с наркотици

Тенденция към увеличаване на образуваните досъдебни производства и на задържаните лица за престъпления, свързани с производство, държане, разпространение и трафик на наркотични вещества показват данните на Специализираното междуведомствено звено на прокуратурата и МВР за подпомагане на разследването на престъпления, свързани с наркотици и нелегална миграция. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

В периода 1-31 март 2026 г. образуваните досъдебни производства за престъпления с наркотични вещества са 925 при 726 през февруари 2026 г. Задържаните през март лица са 1000, а в предходния месец - 767.

Повече са и проведените специализирани полицейски операции - 590 за времето от 1 до 31 март 2026 г. срещу 532 - от 1 до 28 февруари т.г. Данните показват разнообразие на откритите наркотични вещества. През март са задържани и иззети над 21 кг кокаин и 11 кг хероин, над 292 кг марихуана, близо 50 кг амфетамин, над 40 кг екстази, над 1 кг фентанил, както и други наркотични вещества и прекурсори.

Сред по-характерните случаи са две акции в София, проведени съответно на 16 март и на 26 март 2026 г. При първата специализирана полицейска операция на адрес в кв. „Малашевци" са открити 40 кг MDMA, 4,829 кг кокаин, над 10 кг хероин, 3 кг марихуана, вакуумираща машина, електронни везни в работещ режим, преса за щамповане с калъпи към нея, заготовки, 2 автоматични оръжия, 3 пистолета, гладкоцевно оръжие, картечен пистолет и боеприпаси. При другата специализирана операция на територията на София са намерени и иззети 180 кг марихуана, 49 кг амфетамин, 11 кг кокаин и други наркотични вещества.