Трима потрошиха жилище на роднина в дупнишко село

Трима души потрошиха жилище на роднини в дупнишко село. Във вторник в РУ Дупница е постъпил сигнал, че е проникнато чрез взлом в жилище на втория етаж в къща в с. Джерман и са нанесени сериозни материални щети. Унищожено е имущество на значима стойност.

Служителите предприели незабавни издирвателни мероприятия и извършителите са задържани с полицейска заповед – двама мъже на 51 и на 33 г. и жена на 52 г., семейство от Самоков, които са имали роднинска връзка със собственичката на имота. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.