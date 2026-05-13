Кюстендилка с благодарност към полицаи, открили изгубените й 4000 евро и документи

Кюстендилката Ел. Стойнева с писмо до ръководството на ОДМВР – Кюстендил, благодари на служителите от РУ Кюстендил Кирил Янев и Велизар Петрушев.

"Благодарение на двамата добросъвестни служители и тяхната почтеност и професионализъм ми бяха върнати значима сума пари /над 4000 евро/ и документи – сред тях и такива, имащи значение за служебните ми задължения, които бях загубила. Моля да приемете моята най-искрена благодарност и да поздравите служителите. Вярвам, че такива действия заслужават уважение и обществото трябва да научава за тях", казва в писмото си г-жа Стойнева.